НАТО решил создать центр слежки за Россией

РИА «Новости»: НАТО хочет создать центр по слежке за Россией в Арктике

В НАТО задумались о создании объединенного центра по управлению воздушными операциями в Арктике, который будет вести слежку за деятельностью России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Авторы статьи отметили, что в скором времени он может появиться в Финляндии ввиду близости к стратегически важному Мурманску.

Инициативу уже одобрил глава Европейского командования ВС США генерал Крис Каволи. Истинной задачей центра будет мониторинг Северного морского пути и сбор информации о российском Северном флоте, а также повышение ситуационной осведомленности НАТО.

Однако появление подобного центра приведет к новой точке напряженности между альянсом и Россией. При обеспечении безопасности северо-западных рубежей государства Минобороны РФ придется учитывать этот фактор, отметили журналисты.

Ранее американский посол Дуглас Хики открестился от строительства баз США в Финляндии.