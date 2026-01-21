Минфин США высмеял Макрона за идею провести учения НАТО в Гренландии

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует сосредоточиться на благополучии своего народа, а не на ситуации вокруг Гренландии. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, его процитировала газета The Guardian .

Американский министр прокомментировал высказывание Макрона о том, что французский лидер попросил НАТО рассмотреть возможность проведение учений в Гренландии.

«Если это все, что может сделать президент Макрон, когда бюджет Франции находится в плачевном состоянии, я бы посоветовал ему сосредоточиться на других вещах для французского народа», — с иронией отметил Бессент.

Ранее президент также подвергся критике со стороны американского коллеги Дональда Трампа. Хозяин Белого дома публично унизил Макрона — он сообщил, что «Совет мира» по сектору Газа может обойтись без лидера европейской республики.

Трамп подчеркнул, что французский президент скоро покинет свой пост, поэтому он больше никому не нужен.