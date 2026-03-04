Раскол в НАТО. Трамп совершил жуткую ошибку: поплатится весь Запад?

Мадрид заявил, что Испания не будет «вассалом» после угроз Трампа

Правительство Испании отказалось подчиняться требованиям Белого дома и подтвердило запрет на использование американцами своих военных баз для ударов по Ирану. Жесткий ответ Мадрида на угрозы президента США Дональда Трампа озвучила первый вице-премьер страны Мария Хесус Монтеро. Об этом написала El Periodico .

Дипломатический скандал разразился после того, как Испания, страна НАТО, заблокировала использование баз Рота и Морон для атак на иранские объекты. Президент США в ответ пригрозил экономическими санкциями, однако испанское руководство решило не менять позицию.

Журналисты газеты отметили, что премьер Педро Санчес в своей речи избежал прямого упоминания Трампа. Задача повысить ставки легла на плечи Монтеро.

Мы не будем ничьими вассалами, не позволим угрожать нам и будем защищать то, во что верим.

Санчес поддержал коллегу, отметив, что страх перед экономическими санкциями не заставит страну пересмотреть свои принципы. Внутри самой Испании ситуация спровоцировала масштабный политический раскол.

Правительство обвинило оппозиционную Народную партию (PP) в попытке втянуть страну в конфликт по сценарию 23-летней давности, когда Мадрид принял участие в войне в Ираке. PP выступает за то, чтобы разрешить США использовать испанские базы.

Премьер напомнил, что «мир уже проходил через это раньше» и отметил, что война в Ираке «вызвала самую большую волну нестабильности на континенте со времен падения Берлинской стены».

Трамп 3 марта объявил, что США полностью разорвут торговые отношения с Испанией из-за ее позиции по Ирану.