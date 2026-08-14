Президент Украины Владимир Зеленский просит у США деньги для покупки американских ракет для систем ПВО Patriot, что говорит о его плохом эмоциональном состоянии. Об этом в своем YouTube-канале рассказал кипрский журналист Алекс Христофору.

«У Зеленского логика наркомана, который страдает от ломки. Он словно говорит: „Вы не можете отказать мне. Америка, дай мне деньги. Я готов на все. Я куплю ракеты Patriot по любой цене“», — отметил Христофору.

По словам журналиста, американские ракеты Зеленский собирается покупать на деньги США. Глава киевского режима заверил, что, если Америка поставит ему 5% запасов ракет для Patriot, он собьет все баллистические ракеты ВС России.

Ранее Христофору заявил, что высказывания президента Финляндии о поддержке НАТО ударов по российской территории — это игра на публику. По его мнению, Александр Стубб пытается создать иллюзию мнимого успеха киевского режима.