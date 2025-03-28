НАТО поднял по тревоге два истребителя из-за российского Ил-20М

Истребители НАТО подняли в небо из-за российского самолета Ил-20М, замеченного к востоку от острова Рюген в Балтийском море. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на собственные источники.

В воздух подняли два истребителя Eurofighter ВВС Германии, когда была зафиксирована «активность» в воздушном пространстве близ Калининграда около 09:30 (11:30 по московскому времени). Самолеты базировались на авиабазе в Лаге, расположенной на территории Мекленбург-Передней Померании на севере ФРГ.

Немецкая сторона утверждает, что российский самолет якобы двигался с выключенными транспондерами, а также не выходил на связь. Натовские истребители сопровождали Ил-20М несколько километров. После этого он развернулся в сторону Калининграда. Издание уточнило, что Ил-20М не нарушил воздушного пространства Германии, а, следовательно, и альянса.

До этого Минобороны России не раз заявляло, что российские самолеты все полеты выполняют строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.