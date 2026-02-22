НАТО перебросило самолет-разведчик на турецкую авиабазу

НАТО перебрасывает самолет-разведчик E-3A Sentry AWACS с румынской авиабазы на турецкую в Конья. Об этом сообщил телеграм-канал Avia.pro .

По данным канала, этот же самолет поддерживал израильские и американские военно-воздушны силы перед июньскими атаками на Иран.

Также в Греции заметили большое количество американских штурмовиков.

Сотни американских военнослужащих перебросили с авиабазы Аль-Удейд в Катаре, а также с объектов в Бахрейне, где размещен Пятый флот ВМС США, для выполнения других задач. Ранее СМИ сообщили о выводе части американских сил с Ближнего Востока на фоне опасений эскалации с Ираном.