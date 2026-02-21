В США сообщили о переброске американских военных из Катара в Бахрейн

Сотни американских военнослужащих, размещенных на базах США в Катаре и Бахрейне, передислоцировали для выполнения других задач, а не эвакуировали, как сообщалось ранее. Об этом написала газета The New York Times .

В первоначальной версии материала говорилось об эвакуации военных, однако позднее американские чиновники опровергли эту информацию. Речь идет о переброске личного состава с авиабазы Аль-Удейд в Катаре, а также с объектов в Бахрейне, где размещен Пятый флот ВМС США.

Ранее NYT сообщала о выводе части американских сил с Ближнего Востока на фоне опасений эскалации с Ираном: сотни военных покинули Аль-Удейд, а Пентагон рассматривал сокращение присутствия на других базах региона из-за угроз возможных ответных ударов по десяткам тысяч американских военнослужащих.