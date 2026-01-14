В польском Жешуве зафиксировали резкий рост активности военно-транспортной авиации стран-членов НАТО. Об этом сообщил телеграм-канал «Военная хроника» со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

В местный аэропорт за последние несколько суток прибыли британский Boeing C-17A Globemaster II, два канадских Lockheed CC-130J Hercules, бельгийский Airbus A400M Atlas, а также два самолета-заправщика Airbus A330-243 MRTT.

Некоторые из транспортных самолетов в основном перевозят военные грузы, а Airbus A330 предназначены также для дозаправки боевых самолетов дальней авиации.

Жешув после начала спецоперации стал для НАТО основным хабом снабжения ВСУ боеприпасами, вооружениями и другими грузами. Военкор Александр Коц заявлял, что ударами по Киеву Россия посоветовала НАТО не лезть не в свое дело.