НАТО отказался осуждать с ОДКБ выстраивание системы безопасности

Россия и ОДКБ неоднократно предлагали Североатлантическому альянсу обсудить выстраивание системы безопасности, но блок не выразил желания вести диалог. Об этом РИА «Новости» заявил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.

По его словам, НАТО предлагали наладить точки соприкосновения, учитывая ключевой принцип — не обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других.

Васильев добавил, что альянс вместо Североатлантической зоны все больше распространяет свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также Россия фиксирует попытки западных государств вызвать нестабильность в кавказском регионе и Иране. По его мнению, дестабилизация в этом районе приведет к угрозам безопасности для всех стран ОДКБ.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал, что участники саммита НАТО в Вашингтоне продемонстрировали в итоговой декларации свое желание руководить другими странами. Альянс подтвердил, что будет «устанавливать свои порядки» в мире и «разбираться» с КНР.