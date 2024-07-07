Политика НАТО в отношении Украины является захватом территорий, которые ранее входили в историческую Россию. Об этом РИА «Новости» сказал постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Он напомнил, что страны НАТО в одностороннем порядке демонтировали систему безопасности в отношениях с Россией, которая существовала до 1997 года и начали экспансию на восток.

«Их политика в отношении Украины является захватом территорий, которые ранее входили в СССР и историческую Россию», — отметил политик.

Мурадов выразил мнение, что коллективный Запад рассматривает Украину исключительно как зону военного и геополитического освоения, которая необходима для попытки нанесения стратегического поражения России.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что НАТО создали как мирный проект, а теперь альянс стремится к войне.