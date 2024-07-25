НАТО обвинили в разрушении архитектуры безопасности в Европе

Политолог Дизен: амбиции НАТО разрушили отношения России и стран Запада

Thomas Trutschel/PHOTOTHEK
Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Стремление НАТО расширить свое влияние закончилось разрушением архитектуры безопасности, которую долгое время выстраивали Россия и Европа. Об этом заявил норвежский политолог Гленн Дизен в социальной сети X.

Он отметил, что Россия на протяжении десятилетий пыталась развивать общеевропейскую архитектуру безопасности и интегрироваться с Западом, но этому помешали амбиции альянса.

«Стремление НАТО к гегемонии положило этому конец в 2014 году», — добавил эксперт.

По его словам, из-за действий блока Россия «разозлилась» и переключилась на сотрудничество с Востоком.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган рассказал, что Североатлантический альянс пытается нажиться на украинском кризисе и затянуть конфликт с РФ, сообщил RT.

Ирландский журналист Чей Боуз в июле указал, что Запад боится Россию и завидует ей. Он высказал мнение, что западные государства уже долгое время мечтают «разорвать и подчинить» страну.

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