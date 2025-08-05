НАТО обвинили в нагнетании угрозы войны с Россией

Американские военные круги намеренно пытаются запугать страны Европы угрозой войны с Россией. Об этом изданию Rzeczpospolita заявил глава польского Бюро национальной безопасности генерал Дариуш Луковский.

Он отметил, что некоторые представители элиты США сообщают о якобы возможном с 2027 года военном конфликте между странами НАТО и Россией.

«По моей оценке, этот сценарий преувеличен», — уточнил Луковский.

Генерал добавил, что в краткосрочной перспективе нет риска возникновения вооруженного конфликта в Европе. Он не исключил, что с помощью пугающих заявлений США пытаются надавить на европейские государства и сподвигнуть их к наращиванию оборонного потенциала.

По его словам, американская сторона также хочет повлиять на внутреннюю политику блока в условиях пересмотра своего военного присутствия в Европе.

Ранее Германия начала разворачивать логистические хабы НАТО на случай конфликта с Россией. Командующий новой дивизией территориальной обороны бундесвера генерал-майор Андреас Хенне рассказал, что «центры поддержки конвоев» помогут обеспечить эффективную переброску военных в потенциально опасный регион.