Германия приступила к созданию «пит-стопов» на случай конфликта с Россией

Германия создает специальную инфраструктуру для поддержки военных колонн на случай обострения конфликта с Россией. Об этом сообщил командующий новой дивизией территориальной обороны бундесвера генерал-майор Андреас Хенне в интервью изданию Focus Online .

По его словам, речь идет о создании «центров поддержки конвоев», где военнослужащие смогут отдыхать, питаться и восполнять запасы — своеобразные «пит-стопы» на пути на северо-восточный фланг. Это, по словам генерала, должно обеспечить быструю и слаженную переброску войск в потенциально опасный регион.

Хенне добавил, что с началом конфликта на Украине ситуация с безопасностью радикально изменилась, и альянс адаптировал свои силы к новым условиям. Кроме логистики, его дивизия отвечает за охрану критически важной инфраструктуры: мостов, электростанций, казарм, водозаборов, а также за защиту гражданского населения.

Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.