Поддерживая ВСУ в вылазке в Курскую область, НАТО провоцирует начало третьей мировой войны. Такое мнение выразил норвежский профессор Гленн Дизен на YouTube-канале Syriana Analysis .

«Немецкие и британские лидеры связывают нападение на Россию с возможностью еще больших поставок вооружений [Украине]. НАТО несет ответственность за атаку на Россию», — сказал он.

По словам эксперта, помощь ВСУ со стороны блока в нападении на Россию приведет к третьей мировой войне. Это прямо продемонстрировал украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что если Запад направит оружие Украине для ударов по РФ — это будет началом мирового конфликта. Италия одобряла помощь ВСУ, чтобы войска могли «защитить себя», но о вторжении в Курскую область речи не было.