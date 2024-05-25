НАТО начал формировать сеть киберлабораторий у границ России в Румынии, Финляндии, Латвии и Эстонии, а в перспективе такие объекты появятся в Молдавии и Грузии. Об этом РИА «Новости» рассказал директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

«США давно отрабатывают против России методы гибридной войны в информационной сфере. В качестве полигона используется Украина, хакеры в которой под плотной опекой натовских кураторов осуществляют электронные диверсии», — отметил он.

Люкманов добавил, что России известно о командировании в Киев подразделений западных спецслужб.

«На системной основе под эгидой Пентагона проводятся киберучения, на которых они отрабатывают противоборство с Россией в цифровой сфере», — подчеркнул дипломат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс применит пятую статью устава в случае массированных кибератак на одного из членов военного блока.