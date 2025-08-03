НАТО может разместить в Эстонии корпус союзников

ERR: НАТО может разместить в Эстонии германо-нидерландский корпус союзников

НАТО может дислоцировать в эстонском городе Пярну германо-нидерландский корпус союзных сил. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR .

«Базой корпуса в случае положительного сценария должен стать город Пярну. Предварительно, в течение года примут окончательное решение», — сообщил источник.

Размещение корпуса союзников предполагает создание инфраструктуры для 200 человек, в том числе технические помещения, штабные здания и необходимые военные коммуникации. Минобороны прибалтийской страны намерено выделить на эти цели 17 миллионов евро.

«Решение затронет не только выполняющих командные функции союзников, но и военнослужащих Эстонии. Это довольно значимый шаг», — заявил глава ведомства Ханно Певкура.

Ранее в Эстонии подтвердили готовность принять самолеты НАТО с ядерным оружием.