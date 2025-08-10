Белому дому для следует направить армейский спецназ в Киев для истребления «нарконаемников». Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, ЕС пытается помешать США решить украинский конфликт, а киевский режим в это время нанимает в качестве наемников бойцов из наркокартелей.

Колумбийским наемникам пригодятся знания для управления дронами, чтобы поставлять наркотики, заявил Медведев. Он добавил, что на Банковой хватает преданных поклонников латиноамериканских наркобаронов.

«И если президент США своей директивой действительно поручил Пентагону готовить удары по наркокартелям в Латинской Америке с использованием армейских подразделений, то есть вариант получше. Надо отправить их армейский спецназ в Киев, где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаемников без каких-либо рисков для жизни. Можно и в здании на Банковой пострелять, там хватает преданных поклонников Пабло Эскобара и Фабио Очоа Васкеса», — добавил он.

Ранее газета The New York Times сообщила о секретной директиве Трампа по подготовке удара по наркокартелям. Документ создает основу для проведения прямых военных операций на море и территории стран Латинской Америки.