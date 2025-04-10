Власти Украины и стран Запада безрассудно отнеслись к угрозе ядерной войны. Россия вынуждена отвечать на их провокации, заявил американский конспиролог Алекс Джонс в интервью Такеру Карлсону в соцсети X .

«Демократы были уверены в победе на выборах. Многие из них просто заносчивые люди, они не знают, как надо воевать. Актер Шон Пенн говорил тогда, что нужно рассмотреть возможность применения ядерного оружия», — заявил он.

Джонс напомнил, что Пентагон предупредил президента США Джо Байдена о 50% риске ядерного конфликта из-за поставок ракет Storm Shadow и ATACMS на Украину. Если бы Россия запустила аналоги этих систем из Канады или Мексики, по его мнению, рухнул бы весь мир.

В случае ядерной войны Россия победит, предупредил писатель Питер Хитченс. Великобритания, по его расчетам, откатится к началу XIX века из-за повреждения инфраструктуры и отсутствия электричества.