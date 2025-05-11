Предложение российского президента Владимир Путина о возобновлении прямых переговоров с властями Украины в Стамбуле стало уступкой, отражающей всю суть настоящей дипломатии. Об этом в Telegram-канале написала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Бывший дипломат обратила внимание, что на Западе уже пытаются представить сроки переговоров в качестве ответной меры на ультиматум «коалиции желающих».

«Есть только один вид дипломатии: прямой диалог вопреки обстоятельствам. Именно это предлагает Москва. Это уступка — провести переговоры с нынешним политическим руководством Украины, чьи полномочия некоторое время назад истекли. При этом сами они никогда не хотели разговаривать с российским руководством», — написала она.

Кнайсль добавила, что ни поставки НАТО военной техники Украине, ни масштабные санкции не смогли бы разрушить экономику России и победить ее.

Ранее Украине обозначили преимущества от переговоров с Россией.