Настигло возмездие? Британского министра напугали российские ракеты на Украине
Призывавший похитить Путина британский министр застрял в поезде на Украине
Поезд, в котором ехал министр обороны Великобритании Джон Хили в Киев, совершил экстренную остановку. Об этом сообщила газета Daily Mail.
По данным издания, причиной остановки стала атака ракет и дронов поблизости. Министр отметил, что чудом избежал попадания ракеты.
«Это был серьезный момент и яркое напоминание о том, как беспилотники и ракеты поражают ВСУ в условиях минусовой температуры», — заявил Хили.
Он добавил, что Британия предоставит Украине самое современное оружие, чтобы она могла дать отпор.
После похищения президента Венесуэлы Хили заявил, что выбрал бы российского лидера Владимира Путина в качестве цели для аналогичной операции. Министр отметил, что хочет отправить российского президента под стражу, чтобы привлечь его к ответственности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявление Хили — это «влажные фантазии британских извращенцев».