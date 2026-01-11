Настигло возмездие? Британского министра напугали российские ракеты на Украине

Призывавший похитить Путина британский министр застрял в поезде на Украине

Поезд, в котором ехал министр обороны Великобритании Джон Хили в Киев, совершил экстренную остановку. Об этом сообщила газета Daily Mail .

По данным издания, причиной остановки стала атака ракет и дронов поблизости. Министр отметил, что чудом избежал попадания ракеты.

«Это был серьезный момент и яркое напоминание о том, как беспилотники и ракеты поражают ВСУ в условиях минусовой температуры», — заявил Хили.

Он добавил, что Британия предоставит Украине самое современное оружие, чтобы она могла дать отпор.

После похищения президента Венесуэлы Хили заявил, что выбрал бы российского лидера Владимира Путина в качестве цели для аналогичной операции. Министр отметил, что хочет отправить российского президента под стражу, чтобы привлечь его к ответственности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявление Хили — это «влажные фантазии британских извращенцев».