Россия достигла большей части своих целей на Украине, поэтому настало время объявить о победе. Об этом заявил экс-помощник бывшего президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм в колонке для The National Interest .

По его мнению, Украина вряд ли вступит в НАТО, поскольку США и их европейские союзники решительно показали, что не будут рисковать войной с Россией ради защиты республики. Кроме того, Запад не будет брать на себя такие обязательства, как принятие Украины в альянс.

«Переговоры о характере нейтралитета Украины могут привести к ограничению численности ее армии и связей в сфере безопасности с Европой и США, что Россия может расценить как демилитаризацию», — подчеркнул Грэм.

Экс-помощник бывшего президента Буша напомнил, что сейчас под контролем ВС России находится сейчас примерно 85% территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Украинские власти отказываются признать контроль России де-юре, но у них не получится вернуть эти территории силой, резюмировал политик.