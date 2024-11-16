«Настали темные времена». Оппоненты Трампа приготовились к арестам

Американские чиновники, выступавшие с критикой победившего на выборах республиканца Дональда Трампа, ожидают «мести» с его стороны. Об этом сообщила газета The Guardian .

Оппоненты Трампа начали готовиться к возможным арестам и преследованиям. Противники республиканца не исключают даже «открытое насилие» и допускают «довольно сюрреалистичные и дистопические сценарии» развития событий, отметило издание.

Конгрессмен от штата Калифорния Джаред Хаффман рассказал, что многие чиновники опасаются не только своего преследования, но и мер в отношении своих семей и коллег.

«Настали темные времена», — подчеркнул он.

Ранее политолог Дмитрий Дробницкий объяснил, по каким критериям Трамп выдвигает кандидатов на министерские посты. Республиканец исходит из принципа личной лояльности, потому что на прошлом президентском сроке многие чиновники ему мешали, объяснил эксперт.