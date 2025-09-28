Глава МИД Германии Анналена Бербок так успела отличиться на посту председателя Генассамблеи ООН, что ее деятельность вызывает у соотечественников лишь стыд и насмешки. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

«В Германии деятельность Бербок на новом посту вызывает насмешки и стыд. Как и те видео, на которых Бербок выходит из желтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с кремом», — говорится в материале.

Кроме того, журнал напомнил о выступлении американского президента Дональда Трампа в ООН и реакции Бербок. Глава Белого дома негативно высказался о «зеленой экономике», но немецкий политик слушала его критику с натянутой улыбкой, несмотря на то, что она, в частности, ратует за ускорение темпов отказа от угольной энергетики.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила пребывание Бербок на посту председателя ГА ООН в год 80-летия Победы во Второй мировой войне и в Великой Отечественной войне как позор и дьявольскую усмешку.