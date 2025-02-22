Наследный принц Дубая прыгнул с парашютом с самого высокого небоскреба в мире

Вице-премьер и министр обороны ОАЭ, наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум прыгнул с парашютом с самого высокого небоскреба в мире «Бурдж-Халифа». Об этом написало издание Gulf News.

По информации издания, шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум вместе с 31 спортсменом из 15 стран мира совершили прыжок со 139-го этажа небоскреба. Министр давно известен своей увлеченностью экстремальными видами спорта.

За два дня спортсмены в общей сложности совершили 437 прыжков со специально оборудованной 12-метровой платформы. В размещенном в соцсетях ролике видно, что платформу установили на башне с надписью «выход 139», что выше уровня 139 этажа на шесть метров.

Про крон-принца Дубая известно, что он любит роскошь, ни в чем себе не отказывает. Среди любимых хобби миллиардера — «Формула-1», соколиная охота и конный спорт.