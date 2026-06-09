Нашли тела еще двух азербайджанцев, погибших при атаке дрона в Азовском море

Спасатели нашли тела еще двух азербайджанцев, погибших при атаке БПЛА на корабли «Натра» и «Циркон» в Азовском море. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

До этого спасатели нашли тела двоих погибших граждан Азербайджана. Всех четырех погибших отправят на родину в ближайшие дни. Также домой уже отправили 19 азербайджанцев, которые тоже находились на борту при атаке беспилотника. В республику они должны прибыть сегодня днем.

Всего на кораблях было 25 азербайджанцев. Пострадавших доставили в больницу Ейска, часть уже выписали. В МИД уточнили, что суда не принадлежат Азербайджану.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выражает соболезнования семьям погибших моряков в связи с ЧП в Азовском море. Также она пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.