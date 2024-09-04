Песков: Россия не вмешивается в выборы США и лишь наблюдает за процессом

Россия не намерена как-либо реагировать на предвыборную гонку в США, она лишь наблюдает за процессом со стороны. Об этом изданию Life заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, именно американскому народу предстоит выбрать, кто станет новым главой государства.

«Победит тот, кого выберет американский народ. Наше здесь дело — не вмешиваться, наше дело — наблюдать», — сказал Песков.

Также он добавил, что не видит сейчас предпосылок для возобновления совместной работы со Штатами.

Ранее представители Демократической партии США заявили, что согласовали дату дебатов Камалы Харрис с республиканцем Дональдом Трампом. Встреча пройдет 10 сентября в Филадельфии. На минувшей неделе состоялось первое интервью Харрис, которое она, по словам политолога Малека Дудакова, полностью провалила.