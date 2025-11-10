Власти Нью-Йорк начали готовиться к возможному вводу в город войск Нацгвардии по приказу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, ряд высокопоставленных выборных должностных лиц и видные общественные деятели города несколько недель обсуждали возможные действия Трампа в ответ на избрание мэром Зохрана Мамдани.

Губернатор штата Кэти Хочул организовала виртуальные встречи с бизнесменами, чиновниками, силовиками и общественниками из-за потенциального федерального вторжения в Нью-Йорк.

«[Наша] цель — предотвратить, а если мы не можем предотвратить, то, надеюсь, мы можем отсрочить», — сказала директор службы внутренней безопасности и ЧС штата Джэки Брэй.

По ее словам, если это произойдет, то у них уже разработаны три сценария реальных действий, поэтому они справятся.