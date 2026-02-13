«Наша цель ясна». Фон дер Ляйен объяснила, чего хочет добиться Евросоюз

Фон дер Ляйен: ЕС обеспечит мир для Украины через переговоры с позиции силы

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что меры стран Евросоюза в связи с конфликтом на Украине должны привести к мирным переговорам на условиях Киева. Об этом она написала в соцсети X .

«Наша цель ясна: обеспечить Украине возможность вести мирные переговоры на своих собственных условиях, с позиции силы и с обеспечением безопасного, надежного и процветающего будущего для своих граждан в рамках ЕС», — написала фон дер Ляйен.

Она добавила, что оформление кредита Евросоюза для Украины, по ее словам, близится к завершению. Тем временем Еврокомиссия активно готовит новый, 20-й пакет антироссийских санкций. Его впервые предложили распространить на порты третьих стран из-за операций с российской нефтью.