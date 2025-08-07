Ситуация с лихорадкой чикунгунья в Китае накалилась, международные СМИ нагнетают обстановку. Житель провинции Шаньдун Син Жуньтянь рассказал 360юru, какая ситуация на самом деле. Мужчина выразил благодарность за желание «выяснить правду».

Син Жуньтянь проживает в городе Вэйфан, и он утверждает, что в провинции дела обстоят не так, как пишут в СМИ.

«Влияние западных СМИ всегда такое. Но в Китае таких подходов не допустят. У нас в обществе все стабильно. И мы хотим, чтобы люди верили и знали, что у нас все спокойно. Обстановка благоприятная», — рассказал китаец.

Он признал, что вирус действительно есть, но это никак не изменило жизнь китайского народа, несмотря на незначительные ограничительные меры в ряде провинций.

«У нас уже был опыт борьбы с эпидемией. Это наша новая „корона“, как говорят в СМИ, но власти знают, какие меры мы должны принять, чтобы справиться с новым вирусом», — отметил Син Жуньтянь.

Он напомнил, что Китай победил коронавирус, сможет преодолеть и вирус, появившийся в Гуандуне — маленьком регионе страны.

Китаец отметил, что сейчас стоит жаркая погода, это очень способствует распространению вируса. Необходимо принимать меры — не носить открытую одежду, проверять воду и «обеспечить безопасную изоляцию».