Депутат Рады Дмитрук: Украина должна избавиться от Зеленского, чтобы выжить

Украинцев призвали спасти страну от президента Владимира Зеленского ради собственного выживания. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Зеленский — террорист. Вся его команда — террористический режим, осуществляющий геноцид украинского народа и уничтожающий нашу страну», — заявил он.

Парламентарий добавил, что только освобождение Украины от режима Зеленского позволит стране выжить.

Дмитрук опубликовал в своем канале интервью, которое дал американскому политическому комментатору Джексону Хинкли. В эфире они обсудили глобальную террористическую сеть Украины и новые нападки Зеленского на православие.

Ранее Дмитрук заявил, что Зеленский причастен и к покушению на президента США Дональда Трампа, и к убийству консервативного активиста Чарли Кирка.