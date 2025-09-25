«Наш шанс выжить». В Раде призвали избавиться от Зеленского
Депутат Рады Дмитрук: Украина должна избавиться от Зеленского, чтобы выжить
Украинцев призвали спасти страну от президента Владимира Зеленского ради собственного выживания. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Зеленский — террорист. Вся его команда — террористический режим, осуществляющий геноцид украинского народа и уничтожающий нашу страну», — заявил он.
Парламентарий добавил, что только освобождение Украины от режима Зеленского позволит стране выжить.
Дмитрук опубликовал в своем канале интервью, которое дал американскому политическому комментатору Джексону Хинкли. В эфире они обсудили глобальную террористическую сеть Украины и новые нападки Зеленского на православие.
Ранее Дмитрук заявил, что Зеленский причастен и к покушению на президента США Дональда Трампа, и к убийству консервативного активиста Чарли Кирка.