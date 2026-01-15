Позиция президента Украины Владимира Зеленского в отношении переговоров о завершении конфликта не изменилась даже после возникновения угрозы энергоколлапса. Ему безразлично мнение простых украинцев, он не готов идти на уступки, сообщил телеграм-канал «Политика Страны»

Авторы издания отметили, проблемы со светом и отоплением, а также страдания людей могли бы изменить позицию Киева по переговорам, но власти страны не желают идти на уступки.

Недавнее заявление президента США Дональда Трампа подтвердило, что Зеленский не хочет уступать. Глава киевского режима специально тормозит мирный процесс.

«Все сигналы с Банковой показывают, что там намерены воевать и далее, считая, что фронт не посыплется, энергетика и население как-то до конца зимы протянут, а там, глядишь, не за горами и крах России под гнетом санкций, украинских ударов по нефтянке и прочих проблем», — уточнил автор канала.

Переговорная позиция Киева может измениться, если наступит долгосрочный блэкаут, наступит энергоколлапс, но тогда и Россия ужесточит условия мира. Свою роль мог бы сыграть и Трамп, если бы жестко надавил на Зеленского, заставил пойти на уступки, но не факт, что он это сделает.

По словам энергетиков, если энергосистемы и переживут зиму под атаками ВС РФ, то в какой-то момент ситуация все-равно может стать по-настоящему критической.

Ранее издание сообщило, что в Киеве уже третий день блэкаута.