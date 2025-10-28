НАСА закрыло доступ к информации об астероиде, связанном с пролетевшим над Москвой болидом

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) закрыло в своих базах информацию об астероиде 2025 US6, который, предположительно, пролетел над Москвой в ночь на 28 октября. Об этом сообщила в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии.

«Из базы НАСА близких сближений с Землей сегодня была изъята информация о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6. <…> До момента появления информации о наблюдении болида в центральной России, эта информация присутствовала и находилась в открытом доступе», — отметили в сообщении.

Небесное тело, размеры которого около двух метров, по расчетам должно было пролететь на расстоянии от Земли около 150 тысяч километров 28 октября.

После сообщений об астероиде в небе над Москвой данный из базы НАСА исчезли, как и из зеркал Европейского космического агентства. Копия информации о теле присутствует в кэше «Яндекса», сохраненном вчера, отметили в Лаборатории.