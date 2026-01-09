НАСА сообщило о досрочном возвращении астронавтов с МКС

НАСА досрочно вернет с МКС астронавтов миссии Crew-11 из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа. Об этом сообщил глава агентства Джаред Айзекман.

«Поскольку астронавт абсолютно стабилен, это не экстренная эвакуация», — также сообщил главный врач НАСА Джеймс Полк.

В состав миссии Crew-11 входят американцы Зина Кардман и Майкл Финк, они прибыли на Международную космическую станцию в августе. Айзекман не сообщил имя астронавта и характер проблем со здоровьем.

Ранее глава НАСА заявил, что американские астронавты в 2026 году совершат самое дальнее в истории космическое путешествие. Рекордный полет приурочат к 250-летнему юбилею США. НАСА планирует провести облетную миссию перед высадкой на Луну.