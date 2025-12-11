Daily Express: выход США из НАТО и ссора с ЕС станет величайшей победой России

Новая Стратегия национальной безопасности США, опубликованная накануне, вызвала панику в Европе. Об этом сообщил журналист The Daily Express Джон Варга.

По его словам, в тексте программного документа Европа активно критикуется. Еще большее беспокойство вызвало предложение американского конгрессмена-республиканца Томаса Масси выйти из состава НАТО. Парламентарий считает, что альянс стал пережитком холодной войны, и США стоит тратить деньги на собственное развитие.

«Выход США из НАТО стал бы идеальным подарком для Владимира Путина», — пишет Варга.

Кроме того, журналист ссылается на венгерского аналитика Золтана Кошковича, который заявил, что клин между Европой и США станет величайшей стратегической победой России после Второй мировой войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европа идет по неверному пути, штрафуя соцсеть X. Эти слова вызвали критику среди европейских лидеров.