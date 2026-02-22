Японские читатели подвергли резкой критике премьер-министра страны Санаэ Такаити после публикации о планах смягчить правила экспорта военной продукции. Свои комментарии они оставили под публикацией издания Sankei Shimbun .

Граждане самой Японии не разделяют радости Зеленского. Один из пользователей написал, что он против экспорта японского оружия на Украину.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что высоко оценил планы Токио по изменению правил. Он рассчитывает на дополнительную поддержку от Японии в сфере вооружения.

Запад вертит Украиной как хочет, лишь бы хоть немного ослабить Россию. Нельзя позволять политикам втягивать в эти грязные делишки Японию.

Другой комментатор заявил, что современные тенденции демонстрируют вовлечение японского народа в чужой конфликт. И посетовал на то, что существует вероятность того, что японцев станут использовать напрямую.

«Остается только надеяться, что нас не бросят на амбразуру, хотя шансов на это немного», — высказался он.

Третий пользователь иронично заметил, что Зеленский, вероятно, прыгал до потолка от восторга, ведь Украине критически нужны ракеты для систем ПВО.

Еще один читатель заключил, что альтруизм хорош, только когда его можно себе позволить. А с учетом текущей экономической ситуации в Японии стране это не по карману, подвел итог комментатор.

При этом ранее японские власти опровергли сообщения о якобы присоединении страны к программе поддержки Украины PURL, созданной НАТО.