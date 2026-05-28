Североатлантический альянс готовится к военному противостоянию на Востоке, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Об этом сообщил ТАСС .

«Де-факто идет практическая подготовка НАТО к масштабному вооруженному конфликту „на Востоке“, — отметил он, выступая на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в рамках I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза.

По его словам, ЕС также усиленно вооружается и превращается в военный альянс, направленный против России.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что эскалация в отдельных регионах неблагоприятно влияет на все мировое сообщество.