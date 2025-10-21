Нарышкин: «макроны» и «мерцы» предложат Европе лишь подготовку к войне с Россией

Лидеры стран ЕС готовы предложить Европе лишь русофобию и ускоренную подготовку к войне с Россией. Об этом на Совете руководителей органов безопасности государств-участников СНГ 17 октября заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, его слова привело РИА «Новости» .

«Европа, после Второй мировой войны привыкшая жить под американской оккупацией, никак не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям. В МИДах европейских стран царит пессимизм. Он связан с отсутствием у государств евроНАТО и ЕС рецептов поддержания безопасности на континенте», — отметил Нарышкин.

Директор Службы подчеркнул, что единственное средство, которое европейским нациям готовы предложить «макроны», «мерцы» и «калласы» — русофобию и наращивание военного потенциала с прицелом на вооруженный конфликт с Россией.

Ранее глава МИД Венгрии Сийярто констатировал военный психоз среди лидеров ЕС.