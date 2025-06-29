Нарышкин поговорил с главой ЦРУ Рэтклиффом по телефону

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что поговорил по телефону с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. По словам Нарышкина, они договорились поддерживать связь в будущем и обсуждать интересующие их темы.
«Я имел телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы», — сказал он в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
Глава СВР Нарышкин допустил личную встречу с главой ЦРУ Рэтклиффом. В апреле стороны также провели телефонный разговор. Нарышкин подчеркнул, что диалог был конструктивным, поэтому встреча в обозримой перспективе вполне вероятна.
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