Нарышкин поговорил с главой ЦРУ Рэтклиффом по телефону

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что поговорил по телефону с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. По словам Нарышкина, они договорились поддерживать связь в будущем и обсуждать интересующие их темы.

«Я имел телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы», — сказал он в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Глава СВР Нарышкин допустил личную встречу с главой ЦРУ Рэтклиффом. В апреле стороны также провели телефонный разговор. Нарышкин подчеркнул, что диалог был конструктивным, поэтому встреча в обозримой перспективе вполне вероятна.