Глава СВР Нарышкин допустил личную встречу с главой ЦРУ Рэтклиффом

Перспективы встречи с главой Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом имеют под собой все основания. Об этом заявил в комментарии ТАСС глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин по итогам переговоров по телефону с американским коллегой.

Он подчеркнул, что диалог имел конструктивных характер, поэтому встреча в обозримой перспективе вполне вероятна.

«У нас состоялся телефонный разговор с коллегой, с директором Центрального разведывательного управления. Такой очень конструктивный разговор. Поэтому я не исключаю, что в течение какого-то времени произойдет и встреча», — заявил Нарышкин.

В последний раз переговоры директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом прошли в начале марта этого года.

Руководители ведомств договорились о поддержании регулярных контактов в условиях восстановления отношений России и США. Кроме того, они обсудили вопросы взаимодействия спецслужб двух стран для предотвращения кризисных ситуаций.