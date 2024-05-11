Нарышкин оценил возможность новых контактов с главой ЦРУ | 360°

Мир 11 мая 2024, 17:08 Нарышкин оценил возможность новых контактов с главой ЦРУ Нарышкин допустил новые контакты с главой ЦРУ РИА «Новости»

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Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ответил на вопрос о возможности новых контактов с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Фрагмент видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Исключать нельзя», — с улыбкой ответил Нарышкин.

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Зарубин уточнил, что запись была сделана 7 мая.

В апреле Бернс заявлял о большом риске поражения Украины в конфликте уже к концу этого года.

«Существует весьма вероятный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение к концу 2024 года, или, по крайней мере, того, что Владимир Путин окажется в состоянии фактически диктовать условия мирного урегулирования», — указывал директор ЦРУ.

Он отметил, что ситуация будет еще «более ужасной», если Соединенные Штаты не решат вопрос о дополнительном финансировании для Украины.

Накануне, 10 мая, президент США Джо Байден заявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 400 млн долларов.