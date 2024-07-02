Филиппо призвал прекратить демонизировать России и считать французов за дураков

Властям Франции следует прекратить демонизировать Россию и принимать граждан своей страны за дураков. С таким призывом в соцсети X выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, говоря о вбросах о якобы вмешательстве РФ в парламентские выборы в республике.

«На самом деле мы не поняли: если Макрон получил такую пощечину, то это была не воля французов, а русский заговор, очевидно! Русские определенно повсюду», — с сарказмом написал он.

По мнению Филиппо, этот цирк давно пора прекратить.

«Хватит демонизировать Россию и держать французов за дураков. Макрон получил пощечину — и точка», — констатировал политик.

Отчет о «попытках массового вмешательства России в голосование» 1 июля опубликовал французский телеканал TF1. Авторы этого документа обвинили Москву в росте популярности правых во Франции.

В первом туре парламентских выборов партия «Национальное объединение» вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов.

Коалиция левых «Новый народный фронт» получила 27,99%, коалиция Макрона пришла третьей (20,04% голосов)

Второй тур выборов пройдет 7 июля.