Нарышкин не исключил риск крупномасштабного военного конфликта | 360°

Мир 14 мая 2024, 16:23 Нарышкин не исключил риск крупномасштабного военного конфликта Нарышкин допустил, что Запад развяжет крупномасштабный военный конфликт РИА «Новости»

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Крупномасштабный военный конфликт возможен, если западный блок сочтет это выгодным и безопасным для себя. Таким мнением поделился кандидат на пост директора Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, чьи слова привело РИА «Новости».

Ряд политиков-евроатлантистов считает возможным развязывание крупномасштабного противостояния для удержания своей гегемонии. СВР внимательно следит за развитием ситуации, отметил Нарышкин.

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По его словам, за рубежом есть здравые силы, которые понимают опасность крупномасштабного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия.

Ранее Нарышкин ответил на вопрос о возможности новых контактов с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и заявил, что этого исключать нельзя.