Конференция в Швейцарии по Украине — всего лишь имитация поиска пути к миру. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его процитировала «Российская газета» .

Нарышкин выступил перед журналистами в рамках заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран — участников СНГ в Бишкеке. Он заверил, что страны НАТО еще не готовы урегулировать украинский конфликт. Поэтому Североатлантический альянс пытается созвать встречу в Швейцарии, которая не имеет ничего общего с поиском пути к миру.

«Это попытка имитировать такие действия и представить, что на стороне Украины находится большинство стран мира. Хотя это не так», — подчеркнул он.

И поэтому, как добавил Нарышкин, Соединенные Штаты пытаются заставить страны так называемого Большого Юга участвовать в бесперспективном проекте.

Сам президент США Джо Байден, по данным Bloomberg, скорее всего, не приедет на конференцию. В этом время он примет участие в мероприятии по сбору средств на его избирательную кампанию в Лос-Анджелесе.