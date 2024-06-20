Наращивание контактов и расширение партнерства. О чем договорились Путин и То Лам в Ханое

То Лам: Россия и Вьетнам будут наращивать регулярные контакты

Фото: РИА «Новости»

Россия и Вьетнам будут наращивать регулярные контакты, заявил президент Вьетнама То Лам по итогам встречи с лидером РФ Владимиром Путиным, сообщило РИА «Новости». Переговоры сторон прошли в президентском дворце в Ханое.

Путин обратил внимание, что отношения стран развиваются в духе взаимного уважения и учета интересов друг друга. Ранее он указывал, что стратегическое партнерство с Вьетнамом входит в число приоритетов России.

То Лам отметил, что сотрудничество сторон будут укреплять, а также наращивать регулярные контакты.

В ходе переговоров президент России пригласил вьетнамского коллегу на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

На встрече Путин отметил также, что Россия придает большое значение развитию диалога со АСЕАН, одним из ведущих членов которой является Вьетнам.

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