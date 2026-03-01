Напряжение и страх: россиянка рассказала об атмосфере в Дубае после атак

В Дубае россияне ночевали на парковке во время атак БПЛА и ракет

Некоторые отдыхающие в Дубае россияне после сообщений об угрозе ракетных ударов не придавали им значения, но затем ситуация резко поменялась. Об этом 360.ru рассказала очевидица Полина.

«Вчера было напряженно, но многие шутили, что из мухи тут раздувают слона. Однако вечером ситуация изменилась, начали приходить уведомления с рекомендациями спуститься в укрытие и отойти от окон», — сказала она.

Девушка отметила, что вместе с мужем находилась в центре Дубая, когда в ночь на воскресенье прогремели взрывы.

«Решили поехать в Оман, потому что там сейчас более спокойно. Некоторые друзья ночевали на парковке, некоторые не спали всю ночь. Как таковой паники у людей не было, но напряжение и страх очень даже ощущались», — добавила Полина.

Ранее стало известно, что два человека пострадали в Дубае от обломков сбитых беспилотников.