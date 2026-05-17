«Например, Путин». Трампа удивил ответ Си Цзиньпина в секретном саду

NYT: Си Цзиньпин упомянул Путина на прогулке с Трампом в закрытом саду

Дональд Трамп использовал экскурсию по секретному саду в Пекине, чтобы задать Си Цзиньпину вопросы о его отношениях с другими мировыми лидерами. Детали встречи глав двух государств раскрыла редакция The New York Times .

Финальный день государственного визита Трампа в Китай запомнился редким неформальным общением лидеров, которое обычно не попадает в официальные хроники. Си Цзиньпин пригласил визави на прогулку по Чжуннаньхаю — строго охраняемому комплексу, где живут и работают руководители КНР.

Видео с их прогулки распространила пресса. На одной из записей слышно, как Трамп, понижая голос, обращается к переводчику.

«Спросите президента, когда приезжали другие люди из других стран, президенты и премьер-министры, приглашает ли он их сюда?» — поинтересовался Дональд Трамп.

Си Цзиньпин в ответ покачал головой и с улыбкой произнес:

«Очень редко. Например, Путин здесь был», — ответил Си Цзиньпин.

В конце экскурсии Трамп заявил, что ему чрезвычайно понравился элитный комплекс.

«Я мог бы к этому привыкнуть», — отметил президент США.

Визит Трампа в Китай завершился 16 мая. После поездки американский лидер сделал несколько заявлений. В числе прочего он рассказал, что намерен использовать продажу оружия Тайваню в качестве козыря на переговорах с Китаем.