Трамп удивил странным решением после визита в Китай

Президент США Дональд Трамп назвал готовящуюся сделку по продаже оружия Тайваню «хорошим козырем на переговорах». В беседе с Fox News американский лидер заявил, что «пока отложил этот вопрос».

Как объяснил политик, дальнейшие шаги Вашингтона полностью зависят от позиции Китая.

«Если посмотреть на ситуацию, Китай — очень, очень могущественная, большая страна. А это очень маленький остров. Только представьте, он находится в 59 милях отсюда. А мы — в 9500 милях. Это довольно сложная проблема», — добавил президент США.

Глава Белого дома порекомендовал обеим сторонам «остыть» и добавил, что идеальным сценарием для него было бы сохранение текущего статус-кво между Тайванем и Китаем.

Прямые внешнеполитические консультации Трампа с Си Цзиньпином по поводу целесообразности вооружения острова могут нарушать так называемые «Шесть заверений».

Это дипломатический свод правил, сформулированный администрацией Рональда Рейгана в 1982 году. Он гарантирует, что США не будут принуждать Тайбэй к уступкам Пекину.

Согласно третьему пункту этого документа, США обязуются не проводить предварительных консультаций с Пекином относительно объемов и сроков поставок оружия Тайваню.

Трамп рассказывал о своих намерениях обсудить поставки американского оружия Тайваню еще до поездки в Китай. Эти заявления встревожили союзников США.