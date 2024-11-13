Напрасная смерть. Усыпившие белку Арахиса чиновники признали, что у нее не было бешенства

AP: у белки Арахиса и енота Фреда не было бешенства, животных усыпили зря

Белку-звезду социальных сетей Арахиса и енота Фреда усыпили, хотя они не страдали бешенством. Глава администрации округа Чемунг штата Нью-Йорк Крис Мосс признал, что животные не были опасны для человека, сообщило издание Associated Press News .

В свое оправдание чиновник сказал, что округ сотрудничал с федеральными властями и следовал протоколам. Он добавил, что, возможно, усыпление животных произошло слишком поспешно. Было бы лучше понаблюдать за ними в течение нескольких дней, прежде чем принимать такие радикальные меры.

«Для меня это не стало большим потрясением, учитывая, что я прожил с Арахисом семь с половиной года, а с Фредом — пять месяцев. Я знал, что результаты теста будут отрицательными», — заявил владелец животных, у которого их забрали.

Хозяин Арахиса — популярный блогер Марк Лонго. Мужчина подобрал его бельчонком после того, как его мать погибла под колесами автомобиля. В течение восьми месяцев американец заботился о зверьке, а затем выпустил его в дикую природу. Однако через несколько дней Арахис вернулся домой со сломанным хвостом. Тогда хозяин понял, что белка не сможет выжить в условиях дикой природы, и оставил ее у себя.

Енота Фреда подбросили к порогу блогера несколько месяцев назад. По словам Лонго, он планировал помочь животному, а потом выпустить его на волю.

В начале ноября белку и енота забрали из дома мужчины и усыпили после того, как Арахис укусил одного из сотрудников Департамента природоохраны.

«Они забрали их из моего дома и просто убили», — возмутился блогер.

При этом сам Лонго подчеркнул, что не видел, чтобы Арахис кого-то кусал.

Убийство животных вызвало бурю критики в Сети. Возмутился даже американский предприниматель Илон Маск.

«Правительство не должно иметь права врываться в ваш дом и убивать вашего питомца! Это полный бардак», — написал он.

В защиту животного создали петицию, собравшую более 45 тысяч подписей, но это не помогло.