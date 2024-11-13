Американскую белку, ставшую звездой соцсетей, усыпили напрасно

AP: американская белка Арахис, усыпленная перед выборами, не была бешеной

Белка Арахис, которую усыпили перед президентскими выборами в США, не была бешеной. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Экспертиза, проведенная уже посмертно, дала отрицательные результаты.

Хозяином животного был блогер Марк Лонго, сделавший своего питомца звездой соцсетей. На страницу белки в соцсетях были подписаны свыше 600 тысяч человек.

В конце октября зверька отобрали у владельца под предлогом, что белка якобы укусила одного из сотрудников департамента охраны окружающей среды.

В защиту животного создали петицию, собравшую более 45 тысяч подписей, но это не помогло. Действия властей вызвали шквал критики, к которой присоединились бизнесмен Илон Маск и сын избранного президента США Дональд Трамп-младший.

Помимо белки у Лонго отобрали еще одного питомца — енота по кличке Фред, — которого тоже усыпили.