Американскую белку, ставшую звездой соцсетей, усыпили напрасно
AP: американская белка Арахис, усыпленная перед выборами, не была бешеной
Белка Арахис, которую усыпили перед президентскими выборами в США, не была бешеной. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Экспертиза, проведенная уже посмертно, дала отрицательные результаты.
Хозяином животного был блогер Марк Лонго, сделавший своего питомца звездой соцсетей. На страницу белки в соцсетях были подписаны свыше 600 тысяч человек.
В конце октября зверька отобрали у владельца под предлогом, что белка якобы укусила одного из сотрудников департамента охраны окружающей среды.
В защиту животного создали петицию, собравшую более 45 тысяч подписей, но это не помогло. Действия властей вызвали шквал критики, к которой присоединились бизнесмен Илон Маск и сын избранного президента США Дональд Трамп-младший.
Помимо белки у Лонго отобрали еще одного питомца — енота по кличке Фред, — которого тоже усыпили.