Нортон: Киев поддержал вторжение США в Венесуэлу, ведь ему плевать на демократию

Украинские власти одобрили действия США против Венесуэлы, продемонстрировав тем самым наплевательское отношение к демократии. Таким мнением поделился основатель и редактор независимого новостного издания Geopolitical Economy Report Бен Нортон в соцсети X .

Он отметил, что киевский режим поддержал американские бомбардировки Венесуэлы, а также похищение ее президента Николаса Мадуро, санкционированные главой Белого дома Дональдом Трампом. Его представителям наплевать на демократию.

«Украина — это марионеточный режим НАТО, управляемый миллиардером-олигархом, которого спонсируют крупные финансовые структуры и который два года назад превысил свой срок полномочий и больше не легитимен», — подчеркнул Нортон.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что время Владимира Зеленского на посту президента Украины давно истекло и его устранение всего лишь вопрос ближайшего будущего.